Он будет анонсирован на этой неделе 20 июля

На прошлой днях бренд Nubia сообщил, что 20 июля в Китае будет представлена очередной премиальный смартфон Nubia Z50S Pro. Аппарат уже имеет сертификат организации 3C и посетил бенчмарк Geekbench, что позволило узнать о некоторых его характеристиках. Теперь можно ознакомиться и с внешним видом этого устройства.

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Аппарат предлагает квадратный внешний вид с двойной текстурой поверхности сзади. Отделка напоминает кожаную с покрытием из стекла AG. Сзади находится модуль круглой формы с тремя камерами, где есть надпись с упоминанием объектива 35 мм. Сбоку располагаются три кнопки: питания, громкости и, скорее всего, затвора камеры. Это показывает ставку на фотографические возможности.

Аппарат обладает экраном размером 6,78 дюйма с разрешением 1,5K, максимальной яркостью 1200 нит и плотностью пикселей 452 ppi. Дисплей занимает 93,89% передней части. Поддерживается 100% цветового диапазона DCI-P3.

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Устройство будет работать на флагманском чипе Snapdragon 8 Gen 2, что позволило набрать в AnTuTu 1676933 балла. Ёмкость аккумулятора 5100 мАч, мощность зарядки 80 Вт, пишет Gizmochina.