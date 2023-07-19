Аппарат с аккумулятором ёмкостью 6000 мАч

В начале июля бренд Nubia представил свои новые смартфоны Magic 8S Pro и Red Magic 8S Pro+ для продажи в Китае. Первая из этих двух моделей теперь предлагается их в других странах. Характеристики у него немного изменились по сравнению с китайской версией.

Аппарат имеет прямоугольный внешний вид с регулятором громкости и кнопкой питания слева. На другой стороне располагаются плечевые кнопки для игр и ползунок красного цвета. У аппарата три камеры и вентилятор со светодиодной подсветкой.

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Используется экран AMOLED размером 6,8 дюйма с разрешением 2480 x 1116, 10-битной глубиной цвета, яркостью до 1300 нит и частотой 120 Гц. Внутри экрана находится передняя камера четвёртого поколения с разрешением 16 Мп. Сзади располагаются основная камера 50 Мп, сверхширокоугольная 8 Мп и макро 2 Мп.

Аппарат работает на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 2 с разгоном до частоты 3,36 ГГц. У него 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и хранилище типа UFS 4.0 объёмом до 512 ГБ. Установлена система охлаждения ICE 12.0 и большой испарительный отсек объёмом 2068 мм³. Ёмкость батареи составляет 6000 мАч, мощность зарядки 65 Вт.

Имеются два динамика, три микрофона и линейный двигатель X-Axis. Внутри экрана есть также сканер отпечатков, который заодно отслеживает сердцебиение. Среди стандартов связи представлены Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, порт USB-C и разъем 3,5 мм.

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nullАппарат доступен в цветах Midnight, Platinum и Aurora. В Европе его стоимость составит 649 евро за конфигурацию 12/256 ГБ, версия 16/512 ГБ стоит 779 евро. Продажи на официальном сайте производителя стартуют 3 августа, пишет Gizmochina.