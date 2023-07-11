Для представленной на прошлой неделе в Китае серии игровых смартфонов Nubia Red Magic 8S Pro стала известна дата глобального запуска. Как сообщает Gizmochina, дата появилась на официальном глобальном сайте Nubia — 18 июля. На данный момент неизвестны цены, также не уточняется, ожидаются ли изменения в характеристиках смартфонов для глобального рынка. Тем не менее, специалисты не ожидают изменений в дизайне и ключевых спецификациях, смартфоны оснащаются разогнанной версией однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с максимальной частотой 3,36 ГГц, LPDDR5X оперативной памятью, накопителями UFS 4.0 и активной многослойной системой охлаждения.
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В числе других характеристик Nubia Red Magic 8S Pro большой 6,8-дюймовый 10-битный дисплей FHD+ с частотой обновления 120 Гц, частотой считывания сенсорного слоя 960 Гц и тонкими рамками. Максимальная яркость дисплея 1300 нит, также заявлено 100% покрытие DCI-P3. Под экраном располагается сканер отпечатков пальцев и 16 МП селфи камера, на задней части смартфона располагаются 50 МП основная, 8 МП широкоугольная и 2 МП макро камеры. Смартфон работает от аккумулятора ёмкостью 6000 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 80 Вт.
Также в Китае была представлена серия моделей Pro Plus, в которую вошла конфигурация с 24 ГБ оперативной памяти, но о выпуске этой серии на глобальном рынке ничего не сообщается.