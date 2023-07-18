В игре будет даже доступ в интернет

Игровая студия Colossal Order на протяжении нескольких последних недель занимается глубокой проработкой основных систем градостроительной игры Cities: Skylines 2. В настоящее время ведётся работа над городскими службами, которые занимаются жизнеобеспечением граждан.

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У горожан будут электричество, канализация, образование и здравоохранение, наличие которых повышает стоимость земли и жилья на ней. В разделе «Связь» появится новая услуга под названием «Телекоммуникации». Геймеры смогут строить здания телекоммуникации, обеспечивая жителей высокоскоростным доступом в интернет, что в лучшую сторону влияет на параметры благосостояния и досуга. Ещё интернет благотворно сказывается на доходах коммерческих и промышленных предприятий. В городе должно быть достаточно равномерно распределённых зданий телекоммуникаций, чтобы сигнал везде был достаточно сильным по мере роста числа жителей.

Это напоминает SimCity 2013 года, где такая возможность тоже была. Cities: Skylines 2 не имеет ограничений по размеру карты, поэтому обновления зданий городских служб позволят избежать постройки дополнительных.

Эти обновления могут расширять функциональность сервисов, добавляя новые отделы в медицинские учреждения, что увеличивает количество машин скорой помощи и пропускную способность пациентов. Обновление радиовышки может увеличить пропускную способность, на электростанцию можно поставить фильтр для выхлопных газов. Естественно, само обновление будет не бесплатным, а после расходы на содержание здания вырастут.





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Cities: Skylines 2 будет представлена на платформах ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5 24 октября. При наличии подписки на Xbox и PC Game Pass в первый же день она будет доступна бесплатно, пишет Neowin.