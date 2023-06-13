Современные видеоигры с устрашающей регулярностью отличаются либо слабой оптимизацией, либо её полным отсутствием. Похоже, полку пополнение: сегодня на Steam-странице градостроительного симулятора Cities Skylines II появились его официальные системные требования, и они, надо сказать, вызывают вопросы.
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Согласно опубликованным данным, разработчики рассчитывают, что вы будете запускать Cities Skylines II как минимум на компьютере с процессором уровня Intel Core i7-4790K или AMD Ryzen 5 1600X, 8 Гбайтами оперативной памяти, а также видеокартой GeForce GTX 780 или Radeon RX 470.
Рекомендуют девелоперы из Colossal Order при этом компьютер следующей конфигурации: с процессором Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 5 5600X, 16 Гбайтами оперативной памяти и видеокартой GeForce RTX 2080 Ti или Radeon RX 6800 XT.
Учитывая, что существенных различий в графике по сравнению с первой частью в Cities Skylines II незаметно, вышеизложенная информация вызывает вопросы. Ответы на них, по всей видимости, мы получим 24 октября этого года — в день релиза проекта.