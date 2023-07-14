Он сможет активироваться без участия пользователя на основании показаний датчиков

Компания Google подала патентную заявку во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) под заголовком «Активация подключённого режима полёта». В современных мобильных устройствах есть режим «В самолёте», который нужно активировать вручную. Делают это далеко не все, поэтому производитель хочет получить возможность включать этот режим автоматически.

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В патенте описано, как имеющиеся на устройстве датчики определяют, находится ли устройство в самолёте, отслеживая изменения ускорения, скорости и давления, улавливая определённые звуки. Среди этих звуков могут быть шум двигателей самолёта, ультразвуковые сигналы его маяка, радиосигналы и прочие связанные с полётами звуки.

Когда устройство определило, что вы летите в самолёте, автоматически активируются новый режим. Радиосигналы на смартфоне отключаются, при этом сохраняются соединения Bluetooth и Wi-Fi. Обычный режим «В самолёте» отключает и эти стандарты связи, хотя их можно включить вручную.

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Быть может, данная настройка появится уже в следующем году в Android 15, пишет Phonearena.