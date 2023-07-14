Больше прозрачности и доверия в новом Android 14 Beta 4.

Недавно Google выпустила бета-версию номер 4 для своей операционной системы Android 14. Ожидается, что компания выпустит стабильную версию операционной системы в конце этого года.

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В обновлении Android 14 Google добавляет пользователям несколько интересных функций. Как сообщает 9to5Google, Android 14 теперь будет сообщать пользователям, когда был произведен их смартфон. В отчете показано, что с выпуском Android 14 Beta 4 в меню «Настройки» появилось новое дополнение. Теперь пользователи смогут просматривать год выпуска своих смартфонов. Эту информацию можно найти, перейдя в «Настройки» > «О телефоне» > «Модель». Включение отображения года выпуска предоставляет пользователям ценную информацию об их устройствах и повышает прозрачность в отношении возраста их смартфонов.

В отчете добавлено, что эта функция покажет только год, в котором был произведен ваш смартфон, а не конкретный день или месяц.

С выпуском обновления Android 14 beta 4 Google также расширил список совместимых устройств. Последнее бета-обновление совместимо с планшетом Pixel и недавно выпущенным смартфоном Pixel Fold. Помимо них, в список также входят смартфоны Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5G, Pixel 6 (6, 6 Pro и 6a) и серии Pixel 7 (7, 7 Pro и 7a).

Вы можете загрузить обновление с веб-сайта разработчика Android.

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