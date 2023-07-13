Также у них есть поддержка eSIM

На этой неделе бренд Honor представил ряд новых продуктов, среди которых главным оказался очень тонкий складной смартфон. Среди других новинок можно назвать планшет MagicPad 13 и телевизор Smart Screen 5 TV. Не были забыты и умные часы: анонсирована модель Honor Watch 4 с поддержкой eSIM и продолжительностью работы в 10 дней.

Для Honor это первые часы с поддержкой eSIM. Также здесь есть функция двойного режима ожидания. Это означает, что часы можно подключать к двум разным SIM-картам на смартфоне, получая с разных номеров телефонные звонки, СМС и прочие уведомления.

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Часы обладают квадратным экраном с кнопкой на правой стороне. Используется панель AMOLED размером 1,75 дюйма с разрешением 450 х 390 и частотой обновления 60 Гц. Корпус выполнен из алюминия 6-й серии.

Производитель обещает 10 часов работы при подключении к смартфону Honor. Если пользоваться часами отдельно с подключением к eSIM, их должно хватить как минимум на 3 дня. Для зарядки применяется POGO PIN, в комплект поставки входит зарядная база.

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