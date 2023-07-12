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Поначалу складные смартфоны были увесистыми и толстыми устройствами, но со временем они выходят всё более компактными. Представленный в среду Honor Magic V2 стал наиболее тонким с корпусом 9,9 мм. Несмотря на это, он может предложить обширную функциональность и внушительный аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.
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Аппарат получил премиальный внешний вид и заметный прямоугольный модуль камер. Кожаная версия устройства весит 231 г, стеклянная 237 г. Для сравнения, iPhone 14 Pro Max весит 240 г. Обновлённый шарнир выполнен из титана и обладает золотым стандартом качества Swiss SGS. Это означает возможность выдержать 400000 циклов открытия и закрытия. Корпус можно раскрывать под разными углами и пользоваться устройством в разных положениях.
Внешний экран BOE OLED обладает диагональю 6,43 дюйма при разрешении 2376 х 1060 и соотношении сторон 20:9. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц и ШИМ-затемнение 3840 Гц. Сертификация TÜV Rheinland означает отсутствие мерцания, максимальная яркость достигает 2500 нит. Внутри находится панель OLED BOE размером 7,92 дюйма с разрешением 2344 х 2156, соотношением сторон 9,8:9 и теми же частотами.
Используется мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 2 с частотой до 3,36 ГГц, как в Galaxy S23 и недавнем Red Magic 8S Pro. Установлена система Android 13 с оболочкой MagicOS 7.2. Применяется собственный чип Honor для улучшения частот и технология расширения антенны.
На внешнем экране находится камера 16 Мп, другая с таким же разрешением внутри. Сзади есть основная камера 50 Мп, сверхширокоугольная 50 Мп и телефото 20 Мп с 40-кратным зумом. Поддерживается зарядка мощностью 66 Вт.
В Китае модель 16/256 ГБ стоит 8999 юаней, 16/512 ГБ 9999 юаней. Ещё есть версия Honor Magic V2 Ultimate 16 ГБ/1 ТБ по цене 11999 юаней. В других странах аппарат пока не предлагается, пишет Gizmochina.