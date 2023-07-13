Это не мешает ему иметь несколько недостатков

Мобильные процессоры Samsung до сих пор получались не самыми лучшими и не могли на равных конкурировать с ведущими представителями рынка. Южнокорейский производитель не сдаётся и предпринимает новую попытку выпустить удачную систему на чипе. Очередной инсайдер сообщает, что у компании пока получается самый продвинутый с технологической точки зрения процессор, но у него есть кое-какие недостатки.

Предположительно, Samsung в своём процессоре Exynos 2400 перешла на технологию интеграции I-Cube, что является шагом назад по сравнению с технологией Fo-WLP. Инсайдер RGcloudS сообщает, что окончательные характеристики чипа и метод упаковки до сих пор не определены и между разными подразделениями Samsung ведутся переговоры по этим вопросам.

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Прежде были слухи, согласно которым для производства чипов будет применяться метод Fo-WLP, где энергоэффективность увеличивается, а толщина уменьшается. I-Cube позволит снизить себестоимость, но насколько оправданным может быть этот шаг, пока неизвестно.

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Ранее сообщалось, что в бенчмарке Geekbench Compute результаты этого чипа находится на одном уровне с Apple M2, но они могут оказаться завышенными, пишет wccftech.