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Exynos 2400 опередил Snapdragon 8 Gen 3 в тесте Geekbench Vulkan
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Недавно появлялась информация о графическом процессоре Xclipse 940 в составе системы на чипе Samsung Exynos 2400. Тогда говорилось о высокой многоядерной производительности, а теперь можно ознакомиться с результатом тестирования Vulkan.

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Графический процессор Xclipse 940 в составе чипа Samsung превзошёл графику Adreno 750 в Snapdragon 8 Gen 3 на 7% в Geekbench Vulkan. Именно графическая составляющая всегда была ахиллесовой пятой процессоров Samsung Exynos. Результат в тесте на этот раз составил 13858 баллов против 12946 баллов у Adreno 750.

Поскольку до анонса обоих процессоров остаётся ещё больше полугода, их разработка продолжается, и эти результаты нельзя считать окончательными. Пока можно предположить, что Samsung воспользовалась опытом разработки графических продуктов компании AMD, с которой они продолжают сотрудничать, сообщает wccftech.

Сообщается также о сравнении с другими процессорами. В многоядерных тестах Geekbench 5 преимущественно над Apple A16 Bionic составляет 30%. Ещё более значительное оно при сравнении с Snapdragon 8 Gen 2 в составе Galaxy S23 Ultra. Максимальные результаты одноядерного и многоядерного тестирования процессора Samsung равны 1711 и 6967, средние 1530 и 6210 баллов. В результате он заметно отстаёт от одноядерного результата iPhone 14 Pro Max, но всё же опережает Snapdragon 8 Gen 2.

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К сожалению, не сообщается, на каком устройстве тестировался процессор Samsung. Вероятно, это был инженерный образец, что оставляет надежду на дальнейшее улучшение результатов. Ничего не сказано и о температурах.

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#samsung #процессоры #exynos
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