Скоро Switch может стать самой продаваемой консолью в истории Японии

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Портативная игровая консоль Nintendo Switch продаётся вот уже шестой год и оказалась весьма популярной среди геймеров. Появилась информация, согласно которой в июне в Японии объём продаж консоли заметно вырос. За месяц было продано примерно 380 тысяч экземпляров, что на 68% превышает показатель этого же периода прошлого года. За все годы продаж нынешний июнь оказался для Nintendo Switch самым удачным. Поблагодарить за это можно популярность игры Zelda: Tears of the Kingdom.

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Есть мнение, что продажи консоли в ближайшие годы могут уменьшиться. За нынешний финансовый год чистая прибыль может сократиться на 21% до 340 млрд йен ($2,359 млрд).

Консоль близка к достижению уровня продаж в Японии в 30 млн экземпляров, к настоящему моменту продано 29,77 млн. Не исключено, что она обгонит по количеству продаж нынешних лидеров, в число которых входят Game Boy 1989 года (32,47 млн) и NDS 2004 года (32,86 млн).

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Недавно появлялось сообщение о том, что в недалёком будущем будет представлено второе поколение Nintendo Switch, пишет Gizmochina.