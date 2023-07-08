В интернете появилась информация, согласно которой в начале следующего года выйдет портативная игровая консоль на смену популярной Nintendo Switch. Данные появились в сабреддите Gaming Leaks and Rumors. Китайский инвестиционный сайт MoneyDJ утверждает, что производящая металлические корпуса компания Hongzhun во второй половине нынешнего года увеличит объём продаж.
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Виновата в этом Nintendo, которая в первом квартале следующего года собирается выпустить новую Switch. Правда, не сказано, идёт речь о календарном первом квартале или финансовом. В 2016 году сайт MondeyDJ предоставил точные сведения относительно производства Nintendo Switch, когда она ещё была известна под кодовым именем NX.
В мае президент компании Nintendo говорил, что до конца нынешнего финансового года она не планирует выпускать новых устройств. Заканчивается финансовый год 31 марта 2024 года. Ещё было сказано, что между анонсом и началом продаж консоли пройдёт немного времени, пишет wccftech.