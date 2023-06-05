Японская компания по производству видеоигр Nintendo приняла решение: группа полностью уходит из России. Согласно краткому заявлению компании, Nintendo приняла такое решение «из соображений экономической перспективы».
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Прекращение поставок
Впрочем, ограничения не новы: Nintendo уже в марте прекратила поставки продукции в Россию. Однако разговоры о том, что это будет временная мера, все еще ходили.
Интернет-магазин также долгое время был недоступен для российских пользователей из-за приостановленных транзакций в рублях.
Старый контент будет сохранен, новые покупки невозможны
Производитель видеоигр уточнил, что уже купленный контент по-прежнему может использоваться российскими покупателями. Однако открытие новых аккаунтов запрещено, а новые платежи также исключены, поэтому покупки больше невозможны.
Все данные доступа для отдельных учетных записей также были удалены из соображений безопасности. Компания напоминает, что еще в начале прошлого года были приостановлены поставки консолей в РФ. Магазин eShop закрыт. По официальным данным производителя компьютерных игр, он находится на техническом обслуживании. Ранее с таким же заявлением выступил IT-гигант Apple. В России в данный момент обеспечивается лишь обслуживание по гарантии ввезенных ранее консолей.
Релизы Zelda и Gran Turismo отменены
Японская компания Sony также отреагировала на санкции и больше не продает PS5 и PS4 в стране. «Gran Turismo 7» от Sony не была выпущена для России, поэтому новые игры от Nintendo, такие как очень успешная в настоящее время «Zelda: Tears of the Kingdom», больше нельзя приобрести в цифровом виде.
Напомним, с прошлого года ряд западных фирм также прекратили свою деятельность в России, в том числе многие известные компании, такие как Coca-Cola, Paypal и Volkswagen.