Стоимость последней видеокарты компании приближается к 299 евро

Недавно появившаяся видеокарта RTX 4060 не произвела особого впечатления на геймеров и обозревателей, чего от неё особо и не ждали. В японский магазин в момент начала продаж за картой опять пришёл один человек, в Европе их тоже не разбирают как горячие пирожки. В ответ на это европейским магазинам приходится снижать цены.

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Немецкий Mindfactory предлагает эту карту по цене 310 евро. Французский Hardware.fr продаёт эту же модель MSI Ventus 2X за 309 евро, если использовать купоны. Это означает снижение стоимости на 6% спустя 6 дней после начала продаж.

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MSI Ventus 2X интересна тем, что продавалась по рекомендованной розничной стоимости в 329 евро. С таким ценником она не вызвала интереса покупателей, так что магазинам приходится менять цены. Это не относится к США, где в момент релиза и сейчас карты предлагается за $299. Как видим, цена здесь ниже чем европейской, причём даже с учётом европейских скидок, пишет Videocardz.