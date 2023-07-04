Недавно появившаяся видеокарта RTX 4060 не произвела особого впечатления на геймеров и обозревателей, чего от неё особо и не ждали. В японский магазин в момент начала продаж за картой опять пришёл один человек, в Европе их тоже не разбирают как горячие пирожки. В ответ на это европейским магазинам приходится снижать цены.
реклама
Немецкий Mindfactory предлагает эту карту по цене 310 евро. Французский Hardware.fr продаёт эту же модель MSI Ventus 2X за 309 евро, если использовать купоны. Это означает снижение стоимости на 6% спустя 6 дней после начала продаж.
MSI Ventus 2X интересна тем, что продавалась по рекомендованной розничной стоимости в 329 евро. С таким ценником она не вызвала интереса покупателей, так что магазинам приходится менять цены. Это не относится к США, где в момент релиза и сейчас карты предлагается за $299. Как видим, цена здесь ниже чем европейской, причём даже с учётом европейских скидок, пишет Videocardz.