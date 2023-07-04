Компания Colorful работает над новой серией видеокарт GeForce RTX 4060 под своим дочерним брендом Colorfire, которая только что представила новый дизайн с двумя вентиляторами для своей серии MEOW, отличающейся от бело-оранжевой цветовой схемы своего предшественника и включает в себя черно-фиолетовый дизайн.
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Смелый эстетический выбор внешнего вида призван привлечь геймеров, которые ищут стильный и агрессивный внешний вид графической карты, чтобы выделиться среди однообразной массы систем, при этом не переусердствуя с RGB-подсветкой.
Новая графическая карта линейки MEOW от Colorfire включает в себя нового героя, кота-ниндзя, который будет сопровождать геймера в бесконечном стремлении к более высокой частоте кадров. На данный момент в линейке Colorful/Colorfire RTX 4060 линейка MEOW Purple не указана на официальном сайте и в интернет-магазине, поэтому она появится немного позже.
Что касается технических характеристик, то обе карты ничем не отличаются от других подобных ускорителей и имеют эталонные тактовые частоты NVIDIA и один 8-контактный разъем питания. Видеокарта RTX 4060 станет первой картой в серии с дизайном MEOW Purple, в то время как версия Orange уже производится для карт линеек RTX 4070 и RTX 4060 Ti.