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Несколько дней назад компания NVIDIA сняла все свои публикации и материалы, которые ранее публиковала по видеокарте GeForce RTX 4060. Всё из-за того, что в сети всплыло недовольство покупателей и конечно же отрицательные обзоры. Что же на самом деле случилось, и какой на самом деле продукт, предложила всеми известная компания, попробуем разобраться.
Прежде всего стоит посмотреть на сами отзывы о NVIDIA GeForce RTX 4060, а их в интернете гуляет очень много. Возложенные надежды на видеокарту не стоят того, чтобы покупать её.
В современных тайтлах данная видюха выдаёт большую частоту кадров, это с максимальными настройками графики и в разрешении 1080p - а это уже снижение качества самой картинки. Если же переключиться в режим 1440, то желаемая видеокарта потянет 60 fps далеко не во всех играх, а лаги геймеру обеспечены. Ну а про 4К - гейминг игрокам и вовсе стоит забыть, приличные настройки данная видеокарта попросту не потянет. Конечно многие геймеры могут сказать, что в нынешней ситуации, когда игры более требовательны к железу, не стоит говорить о максимальном качестве графики, но покупатели ожидают, что продукт должен соответствовать характеристикам за приобретённые им средства.
Сама видеокарта RTX 4060 была построена 3072 ядрами CUDA и оснащена графическим процессором AD107. Между тем разгон видеокарты тоже имеется, а как таковая частота составляет 2370 МГц.
Многие независимые эксперты сошлись во мнении, что NVIDIA GeForce RTX 4060 никак не оправдывает себя. Цена на данную видеокарту явно завышена, карта должна стоить на 50$ ниже, а называться она должна RTX 4050 - так высказалось одно зарубежное издание. Какие же меры примет компания NVIDIA и как она собирается компенсировать убытки своих потребителей, пока неясно.