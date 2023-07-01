Из-за недовольства покупателей NVIDIA сняла все свои публикации по видеокарте GeForce RTX 4060

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Несколько дней назад компания NVIDIA сняла все свои публикации и материалы, которые ранее публиковала по видеокарте GeForce RTX 4060. Всё из-за того, что в сети всплыло недовольство покупателей и конечно же отрицательные обзоры. Что же на самом деле случилось, и какой на самом деле продукт, предложила всеми известная компания, попробуем разобраться.

Прежде всего стоит посмотреть на сами отзывы о NVIDIA GeForce RTX 4060, а их в интернете гуляет очень много. Возложенные надежды на видеокарту не стоят того, чтобы покупать её.

В современных тайтлах данная видюха выдаёт большую частоту кадров, это с максимальными настройками графики и в разрешении 1080p - а это уже снижение качества самой картинки. Если же переключиться в режим 1440, то желаемая видеокарта потянет 60 fps далеко не во всех играх, а лаги геймеру обеспечены. Ну а про 4К - гейминг игрокам и вовсе стоит забыть, приличные настройки данная видеокарта попросту не потянет. Конечно многие геймеры могут сказать, что в нынешней ситуации, когда игры более требовательны к железу, не стоит говорить о максимальном качестве графики, но покупатели ожидают, что продукт должен соответствовать характеристикам за приобретённые им средства.

Сама видеокарта RTX 4060 была построена 3072 ядрами CUDA и оснащена графическим процессором AD107. Между тем разгон видеокарты тоже имеется, а как таковая частота составляет 2370 МГц.

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Многие независимые эксперты сошлись во мнении, что NVIDIA GeForce RTX 4060 никак не оправдывает себя. Цена на данную видеокарту явно завышена, карта должна стоить на 50$ ниже, а называться она должна RTX 4050 - так высказалось одно зарубежное издание. Какие же меры примет компания NVIDIA и как она собирается компенсировать убытки своих потребителей, пока неясно.