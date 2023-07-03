Он придёт на смену не лучшим образом зарекомендовавшему себя коннектору 12VHPWR

Компания Nvidia работает над новым коннектором, который будет совместим с уже существующими блоками питания, утверждает Igor’sLAB. Работа началась после того, как регулярно стали появляться сообщения о проблемах с 16-контактной (12VPHWR) версией коннектора.

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Пользователи неоднократно жаловались на плавящиеся кабели. Предположительно, источником повышенного нагрева становилось неправильное подключение блока питания к видеокартам. Разработчики поставили перед собой задачу улучшить механизмы безопасности коннектора, чтобы неправильно подключить его к разъёму было сложнее.

Работа над новым коннектором ведётся на протяжении нескольких последних месяцев. Он называется 12V2x6 и должен пройти стандартные испытания, чтобы все версии кабелей соответствовали спецификациям. Новая разработка является составной частью спецификации PCIe Base 6. Также она входит в состав спецификации CEM 5.1, которую организации PCI SIG предлагает для спецификации ATX 3.1.

Коннектор PCIe Base 6 будет обладать совместимостью с некоторыми существующими коннекторами 12VHPWR. Она будет отличаться по своим характеристикам и показателям стабильной мощности, из-за чего может потребоваться обновить прошивку блоков питания или видеокарт.

Контакты на 12VHPWR и 12V-2×6 будут одинаковыми, новый коннектор продолжит использовать сочетание 12+4 контакта. Главным изменением станет длина контактов. Их переместили назад, чтобы они подключались только после того, как коннектор полностью вставлен в разъём. Будет обновлена кодировка для соответствия новым стандартам.

Nvidia и PCI-SIG сейчас выбирают между двумя вариантами дизайна коннектора. Разработка находится на продвинутой стадии и может войти в состав видеокарт уже в следующем году.

Коннекторы 12V-2×6 уже можно было увидеть на блоках питания в прошлом месяце на выставке Computex. В частности, MSI показала коннектор жёлтого цвета, пишет Videocardz.

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