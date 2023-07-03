В некоторых моментах мобильная карта даже вырывается вперед.

Недавно на рынке появилась настольная видеокарта GeForce RTX 4060, которая получила смешанные отзывы по сравнению со своим аналогом RTX 4060 Ti. Между тем, мобильная версия, RTX 4060 Laptop, доступна уже несколько месяцев. Последние тесты дают возможность сравнить производительность этих двух графических адаптеров.

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Прежде всего, важно отметить их техническое сходство. И настольный, и мобильный вариант RTX 4060 построены на базе GPU AD107, имеют 3072 ядра CUDA, 128-битную шину и 8Gb памяти. Хотя мобильный вариант имеет номинально более низкие частоты, его TDP может достигать 115W, немного превосходя 110W у настольной версии. Кроме того, с помощью технологий NVIDIA предельная мощность мобильного RTX 4060 Laptop может быть увеличена еще больше – до 140W.

Результаты тестирования подтверждают, что эти два адаптера практически идентичны по производительности. При сравнении настольной RTX 4060 и 120-ваттной мобильной версии, их производительность удивительно похожа. В большинстве случаев настольная карта имеет небольшое преимущество, но разница незначительна, а в некоторых играх стационарная модель даже немного отстает.

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Аналогичная картина наблюдается и в паре RTX 3060 и RTX 3060 Laptop, хотя эти карты обладают чуть более разными спецификациями. Исходя из этого, если перед вами стоит выбор между ноутбуком, оснащенным RTX 4060, и настольным ПК с RTX 4060, не стоит беспокоиться, что мобильный вариант будет в чем-то уступать.