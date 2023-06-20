Разработчики WhatsApp продолжают расширять функциональность своего сервиса
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Мессенджер WhatsApp продолжает предлагать все новые возможности, в том числе с прицелом на конфиденциальность и безопасность данных. В очередном обновлении появилась возможность заглушать звонки с неизвестных номеров и проверка конфиденциальности.
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Первая опция использует автоматическую фильтрацию спамерских звонков и звонков от неизвестных людей. Пользователи не будут видеть подобных входящих вызовов. Однако, при желании они смогут посмотреть список вызовов в приложении, чтобы удостовериться, что не пропущен нужный звонок.
Меню проверки конфиденциальности даёт пользователям представление о доступных инструментах безопасности и конфиденциальности. Здесь предлагаются инструкции по выбору наиболее подходящих для вас настроек.
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Мессенджер WhatsApp давно поддерживает сквозное шифрование при обмене сообщениями, чтобы посторонние не могли прочитать их. Также в приложении есть исчезающие сообщения и блокировка создания скриншотов, пишет Androidcentral.
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