В прошлом году в Китае был представлен смартфон Vivo X90 на процессоре Dimensity 9200. Теперь этот производитель выпускает ему на смену промежуточное обновление X90s на чипе Dimensity 9200+, где есть и ряд других улучшений.
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Дизайн смартфона изменился мало. Задняя панель плоская, там снова располагается круглый выступ камер, которых здесь три. Экран спереди немного сгибается по краям, рамки сверху и снизу тонкие и одинаковые.
Аппарат Vivo обладает экраном AMOLED размером 6,78 дюйма с разрешением 2800 х 1260. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц, цветовой диапазон NTSC 105% и HDR. Экран занимает 93,53% передней части корпуса, коэффициент контрастности у него 8000000:1. Это позволяет предложить яркие цвета и глубокий чёрный. Всего поддерживается 1,07 млрд цветов, плотность пикселей 452 ppi.
Как сказано выше, X90s получил процессор Dimensity 9200+. Это 8-ядерный чип с частотами 3,35 ГГц, 3 ГГц и 2 ГГц. Его производит TSMC на техпроцессе 4 нм с графикой Immortalis-G715. Внутри есть собственный чип Vivo для обработки изображений при фотографировании.
Объём 4-канальной оперативной памяти LPDDR5X составляет 12 ГБ, чего хватит для многозадачной работы. Объём хранилища UFS 4.0 достигает 256 ГБ.
Установлен аккумулятор ёмкостью 4810 мАч, а мощность зарядки достигает 120 Вт. Разрешение передней камеры равно 32 Мп с апертурой f/2,45, поддерживается 2-кратный цифровой зум. Сзади находится основная камера 50 Мп на сенсоре Sony IMX866, камера для портретной съёмки 12 Мп и сверхширокоугольная тоже 12 Мп. Поддерживаются разные режимы съёмки с 2-кратным цифровым зумом на основной и сверхширокоугольной камерах, 2-кратным оптическим и 20-кратным цифровым для портретной камеры.
Задние камеры поддерживают автофокус и оптическую стабилизацию изображения. Основная камера может записывать видео 4K, как и портретная.
Предлагают следующие конфигурации:
- 8/256 ГБ за 3999 юаней.
- 12/256 ГБ за 4299 юаней.
- 12/512 ГБ за 4699 юаней.
На выбор доступны чёрный, красный, зелёный и белый цветовые варианты, пишет Gizmochina.