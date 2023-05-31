Аппараты на процессорах Snapdragon 778G Plus и Dimensity 8050 с передними камерами 50 Мп

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В среду в Китае местный производитель Vivo представил смартфоны серии Vivo S17. В состав серии вошли аппараты Vivo S17, Vivo S17t и Vivo S17 Pro.

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Стандартная модель обладает экраном AMOLED размером 6,78 дюйма с изогнутыми сторонами и разрешением 2800 x 1260. Коэффициент контрастности составляет 800000:1, поддерживается 10-битный цвет, 100% цветового диапазона DCI-P3 и частота 120 Гц. Размеры корпуса 164,18 х 74,37 х 7,46 мм и вес 186 г.

Работает устройство на процессоре Snapdragon 778G Plus, у него до 12 ГБ памяти LPDDR4x и хранилище 256 ГБ (UFS 2.2)/512 ГБ (UFS 3.1). При этом прошлогодняя модель Vivo S16 имеет более мощный процессор Snapdragon 870. Ёмкость аккумулятора нового устройства 4505 мАч, мощность зарядки 80 Вт. Внутри экрана находится сканер отпечатков пальцев.

Передняя камера на сенсоре Samsung JN1 получила разрешение 50 Мп и две светодиодные вспышки. Задняя камера 50 Мп на Samsung GN5 поддерживает оптическую стабилизацию, сверхширокоугольная камера имеет разрешение 8 Мп. Камеры спереди и сзади способны снимать видео 4K.

Vivo S17t стал первым смартфоном на процессоре Dimensity 8050, а в остальном его характеристики такие же, как указано выше. Среди них две SIM-карты, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC и USB-C.

Новая технология под названием частицы чернил используется в дизайне обратной стороны корпуса. Эти частицы создают сложные узоры с уникальной игрой света и тени.

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Vivo S17 доступен с конфигурациями 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ по цене 2499 юаней, 2799 юаней и 2999 юаней соответственно. Предлагаются синий, розовый и чёрный цветовые варианты, продажи в Китае начнутся 6 июня, пишет Gizmochina. Про стоимость остальных моделей пока не сообщается.