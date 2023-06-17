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Известный бенчмарк AnTuTu посетил невыпущенный пока смартфон Vivo X90s и сразу громко заявил о себе. Аппарат с модельным номером V2241HA на процессоре MediaTek Dimensity 9200+, с оперативной памятью LPDDR5X объёмом 12 ГБ и хранилищем UFS 4.0 256 ГБ на системе Android 13 стал самым быстрым на платформе Android.

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Названный выше процессор обладает мощным вычислительным ядром Cortex-X3 с частотой 3,35 ГГц, тремя быстрыми ядрами Cortex-A715 3 ГГц и четырьмя экономичными ядрами Cortex-A510 2 ГГц. Сюда же входит графический процессор Immortalis-G715 MC11. Благодаря этому результат смартфона в тестах составил 1657772 балла. Из них центральный процессор получил 435656 баллов, графический 605932 балла, память 314297 баллов, а интерфейс 301887 баллов.

Результат превзошёл показатели самых дорогих флагманов на Android и показал прирост скорости нового процессора по сравнению с Dimensity 9200. В бенчмарке Geekbench 6 этот смартфон также отлично проявил себя, набрав 1790 баллов в одноядерном тесте и 5381 балл в многоядерном.

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В сети уже появлялись изображения смартфона, также он имеет сертификацию китайских организаций MIIT и 3C и замечен в списках Google Play Console и TENAA. Анонс может состояться до конца нынешнего месяца, пишет Gizmochina.