Представители iFixit заполучили в своё распоряжение недавно поступившую в продажу игровую консоль Asus ROG Ally. Дальше, как обычно, они разобрали её и посмотрели, что находится внутри. Сравнение выполнялось с конкурирующей игровой консолью Steam Deck.
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Открыть корпус устройства оказалось несложно, достаточно было снять шесть винтов и несколько зажимов. Внутри находится литий-ионный аккумулятор, который легко извлекается, что становится главным плюсом при сравнении с Steam Deck. Он не приклеен, а держится на винтах.
Компоненты джойстика находятся на модульной плате, которая закреплена винтами и съёмным кабелем. Модульными являются радиатор и отсек вентилятора, за счёт чего их легко можно извлечь.
Экран приклеен к корпусу, поэтому пришлось постараться, чтобы извлечь его без повреждения стекла. Для этого экран желательно нагреть.
Недостатком названо отсутствие официальных запчастей для этой консоли. Возможно, Asus начнёт распространять их в будущем.
Устройство, несмотря на свой небольшой размер, является достаточно мощным Windows-компьютером. При его покупке даётся три месяца бесплатной подписки на сервис Xbox Game Pass Ultimate, так что недостатка в играх не будет, пишет Neowin.