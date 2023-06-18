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Версия 319 была выпущена несколько дней назад, и по словам ASUS, она должна улучшить низкую производительность на консоли с низким энергопотреблением. Ютубер ThePhawx проверил это, и зафиксировал падение производительности на целых 20% в последней версии BIOS.
Примечательно, что даже сама ASUS посоветовала пользователям отложить новое обновление, если они хотят получить максимальную производительность. В видео под названием "Лучшие советы и рекомендации ROG Ally", которое мы вставили ниже, маркетолог ASUS Уитсон Гордон признает, что "некоторые пользователи сообщают о более низкой производительности с последней версией 319 BIOS".
Что делать, если вы уже обновились: если вы не играете в особо чувствительные к производительности игры, возможно, новое обновление может предложить лучшее время автономной работы, хотя у нас еще не было времени это проверить.
Конечно, если вы купили ROG Ally вместо Steam Deck, ожидая высокой производительности, вы можете перейти на прошивку 317, но ASUS сделал этот процесс сложным.
У людей, знакомых с обновлением BIOS материнской платы с помощью ASUS EZ Flash, не возникнет проблем с этим процессом - просто перейдите на эту страницу, нажмите "Просмотреть все загрузки" в разделе BIOS (не в разделе "Обновление BIOS (Windows)"), загрузите версию 317 BIOS для утилиты ASUS EZ Flash, а затем установите ее с помощью EZ Flash с поддержкой ввода с геймпада.
Если вы не знакомы с процессом или просто хотите увидеть, как это делается, Rypper Gaming запписало весь процесс на камеру в видео выше. Видео также включает тесты после обновления и до с Diablo IV, где игра получает около 20% прироста производительности.