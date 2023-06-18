Если у вас уже есть ROG Ally и вам нравится его высокая производительность, не обновляйте BIOS до версии 319 через приложение MyASUS.

реклама

Версия 319 была выпущена несколько дней назад, и по словам ASUS, она должна улучшить низкую производительность на консоли с низким энергопотреблением. Ютубер ThePhawx проверил это, и зафиксировал падение производительности на целых 20% в последней версии BIOS.





Примечательно, что даже сама ASUS посоветовала пользователям отложить новое обновление, если они хотят получить максимальную производительность. В видео под названием "Лучшие советы и рекомендации ROG Ally", которое мы вставили ниже, маркетолог ASUS Уитсон Гордон признает, что "некоторые пользователи сообщают о более низкой производительности с последней версией 319 BIOS".





Что делать, если вы уже обновились: если вы не играете в особо чувствительные к производительности игры, возможно, новое обновление может предложить лучшее время автономной работы, хотя у нас еще не было времени это проверить.

Конечно, если вы купили ROG Ally вместо Steam Deck, ожидая высокой производительности, вы можете перейти на прошивку 317, но ASUS сделал этот процесс сложным.

У людей, знакомых с обновлением BIOS материнской платы с помощью ASUS EZ Flash, не возникнет проблем с этим процессом - просто перейдите на эту страницу, нажмите "Просмотреть все загрузки" в разделе BIOS (не в разделе "Обновление BIOS (Windows)"), загрузите версию 317 BIOS для утилиты ASUS EZ Flash, а затем установите ее с помощью EZ Flash с поддержкой ввода с геймпада.





рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь 75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр !! 30 тр цена 65" TV Hyundai 3840 x 2160 LED Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% на стиралку Бош 4 серии iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 40 с началом = надо брать -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Если вы не знакомы с процессом или просто хотите увидеть, как это делается, Rypper Gaming запписало весь процесс на камеру в видео выше. Видео также включает тесты после обновления и до с Diablo IV, где игра получает около 20% прироста производительности.