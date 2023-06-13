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Начались продажи старшей версии игровой консоли Asus ROG Ally с чипом AMD Ryzen Z1 Extreme
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Источник: Asus

Компания Asus объявила о начале продаж старшей версии портативной игровой консоли ROG Ally на базе APU AMD Ryzen Z1 Extreme. В Европе устройство доступно по цене от 799 евро, в США от 699 долларов. Ryzen Z1 Extreme сочетает в себе восемь процессорных ядер на базе архитектуры Zen 4 с поддержкой технологии SMT, а также интегрированную графику RDNA 3 с вычислительными блоками Compute Units (CU) в количестве 12 единиц. Пиковая частота процессорных ядер достигает 5,1 ГГц, а графики — 2,7 ГГц. Также старшая версия ROG Ally предлагает 16 ГБ оперативной памяти DDR5-6400, твердотельный накопитель M.2 NVMe объёмом 512 ГБ, 7-дюймовый яркий (500 нит) FHD дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой VRR, аккумулятор 40 Втч. Весит устройство чуть больше 600 грамм, его размеры 28×11,3×3,9 см.

Источник: Asus

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Asus опубликовала на сайте ROG большую подборку материалов с описанием особенностей и возможностей устройства, в частности, о том, как заменить твердотельный накопитель. Для тех, кому интересна производительность, есть множество обзоров, например, материал YouTube блогера ETA PRIME за 11 минут позволит понять, что консоль отлично справляется с играми даже при ограничении энергопотребления. Также консоль можно подключить к док-станции и поднять лимит энергопотребления до 43 Вт. В таком режиме средняя частота кадров в CS GO на максимальных настройках в 1440p составила 118 кадров в секунду (к/с), в Forza Horizon 5 на низких 74 к/с. В Crysis Remastered при разрешении 1080p и средних настройках консоль выдала около 60 к/с.


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Портативная консоль превращается в продвинутый игровой ПК при подключении внешней видеокарты ROG XG Mobile через проприетарный разъём Asus. Модель 2022 года с AMD Radeon RX 6850M XT позволяет играть в 1440p уже на ультра настройках, рецензент показал игровой процесс в Horizon Zero Dawn и Cyberpunk 2077 с частотой кадров более 60. Также ROG Ally отлично справляется с эмуляторами старых консолей.

Источники
Asus
ETA PRIME, YouTube
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#asus #игровые консоли #asus rog ally
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