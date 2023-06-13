Crysis на ней работает хорошо, Remastered.

-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать

-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать

Компания Asus объявила о начале продаж старшей версии портативной игровой консоли ROG Ally на базе APU AMD Ryzen Z1 Extreme. В Европе устройство доступно по цене от 799 евро, в США от 699 долларов. Ryzen Z1 Extreme сочетает в себе восемь процессорных ядер на базе архитектуры Zen 4 с поддержкой технологии SMT, а также интегрированную графику RDNA 3 с вычислительными блоками Compute Units (CU) в количестве 12 единиц. Пиковая частота процессорных ядер достигает 5,1 ГГц, а графики — 2,7 ГГц. Также старшая версия ROG Ally предлагает 16 ГБ оперативной памяти DDR5-6400, твердотельный накопитель M.2 NVMe объёмом 512 ГБ, 7-дюймовый яркий (500 нит) FHD дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой VRR, аккумулятор 40 Втч. Весит устройство чуть больше 600 грамм, его размеры 28×11,3×3,9 см.

реклама

Asus опубликовала на сайте ROG большую подборку материалов с описанием особенностей и возможностей устройства, в частности, о том, как заменить твердотельный накопитель. Для тех, кому интересна производительность, есть множество обзоров, например, материал YouTube блогера ETA PRIME за 11 минут позволит понять, что консоль отлично справляется с играми даже при ограничении энергопотребления. Также консоль можно подключить к док-станции и поднять лимит энергопотребления до 43 Вт. В таком режиме средняя частота кадров в CS GO на максимальных настройках в 1440p составила 118 кадров в секунду (к/с), в Forza Horizon 5 на низких 74 к/с. В Crysis Remastered при разрешении 1080p и средних настройках консоль выдала около 60 к/с.





рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -30% на стиралку Бош 4 серии Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все -30% на Corsair Platinum 2x32Gb 3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet RTX 3070 за 45 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Втрое упала цена SSD 2Tb Netac -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

Портативная консоль превращается в продвинутый игровой ПК при подключении внешней видеокарты ROG XG Mobile через проприетарный разъём Asus. Модель 2022 года с AMD Radeon RX 6850M XT позволяет играть в 1440p уже на ультра настройках, рецензент показал игровой процесс в Horizon Zero Dawn и Cyberpunk 2077 с частотой кадров более 60. Также ROG Ally отлично справляется с эмуляторами старых консолей.