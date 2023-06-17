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Бета-версия WhatsApp получила возможность отправки видеосообщений
Их максимальная продолжительность составляет минуту
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Мессенджер WhatsApp начинает тестирование очередной функциональной возможности. На этот раз речь идёт о коротких видеосообщениях, которые можно будет отправлять вашим собеседникам.

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Продолжительность видео может быть максимум 60 секунд. Новая функциональность не отличается от отправки голосовых сообщений собеседникам в чате. Новшество предлагается пользователям версий приложения WhatsApp 2.23.13.4 и 23.12.0.71 на Android и iOS соответственно. Пока видеосообщения доступны не всем пользователям бета-версии и разработчики расширяют функциональность постепенно.

Для проверки доступности следует нажать на иконку микрофона рядом с полем чата. Если иконка поменяется на изображение видео, функция доступна. Для использования нужно удерживать иконку, после чего появится обратный отсчёт длительностью 3 секунды и стартует запись. Для остановки записи нажимается красная кнопка в середине экрана. Перед отправкой снятое видео можно посмотреть и при желании удалить и записать другое. Затем надо нажать на кнопку «Отправить».

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Когда видеосообщения станут доступными для всех пользователей стабильной версии WhatsApp, не сообщается. В последнее время мессенджер расширяет свою функциональность, стараясь угнаться за конкурентами вроде Telegram. Недавно в WhatsApp появились каналы и возможность показывать свой экран собеседнику, а также редактировать уже отправленные сообщения, напоминает Neowin.

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