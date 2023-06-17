Их максимальная продолжительность составляет минуту

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Мессенджер WhatsApp начинает тестирование очередной функциональной возможности. На этот раз речь идёт о коротких видеосообщениях, которые можно будет отправлять вашим собеседникам.

реклама

Продолжительность видео может быть максимум 60 секунд. Новая функциональность не отличается от отправки голосовых сообщений собеседникам в чате. Новшество предлагается пользователям версий приложения WhatsApp 2.23.13.4 и 23.12.0.71 на Android и iOS соответственно. Пока видеосообщения доступны не всем пользователям бета-версии и разработчики расширяют функциональность постепенно.

Для проверки доступности следует нажать на иконку микрофона рядом с полем чата. Если иконка поменяется на изображение видео, функция доступна. Для использования нужно удерживать иконку, после чего появится обратный отсчёт длительностью 3 секунды и стартует запись. Для остановки записи нажимается красная кнопка в середине экрана. Перед отправкой снятое видео можно посмотреть и при желании удалить и записать другое. Затем надо нажать на кнопку «Отправить».

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой -30% на стиралку Бош 4 серии Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Когда видеосообщения станут доступными для всех пользователей стабильной версии WhatsApp, не сообщается. В последнее время мессенджер расширяет свою функциональность, стараясь угнаться за конкурентами вроде Telegram. Недавно в WhatsApp появились каналы и возможность показывать свой экран собеседнику, а также редактировать уже отправленные сообщения, напоминает Neowin.