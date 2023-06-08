WhatsApp продолжает оставаться одним из главных в мире приложений для мгновенного обмена сообщениями, но по функциональности оно уже уступает некоторым конкурентам. Однако, в последнее время обновлений появляется всё больше. На этот раз разработчики предложили каналы в духе Telegram.
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Администраторы каналов будут публиковать в них посты с текстом, фотографиями, видео, опросами, а подписчики могут всё это читать и смотреть. Каналы находятся на вкладке с названием «Обновления». Здесь же показываются обновления статусов пользователей из вашего списка контактов.
Прежде можно было создавать рассылки, сообщения появлялись в отдельных чатах. Для этого пользователь должен был быть в вашем списке контактов, синхронизированном с WhatsApp. Это означает, что отправитель и получатель должны были быть знакомы.
С каналами такого требования нет. Номер телефона и изображение профиля администратора не будет показываться подписчикам. Администратор тоже не будет видеть номеров телефонов подписчиков, как и подписчики не будут видеть номера телефонов друг друга. Это важно, поскольку в WhatsApp именно номера телефонов обычно применяются для подтверждения личности. Обновления каналов хранятся на серверах до 30 дней, а в будущем администраторы смогут удалять записи с устройств подписчиков даже быстрее. В настройках канала они смогут запретить делать скриншоты и пересылать посты.
Среди каналов можно будет вести поиск по интересным темам. Можно будет присоединяться к каналам при помощи ссылки-приглашения в чатах, электронной почте или просто на сайтах в интернете. Если администраторы захотят, они могут убрать свой канал из каталога, чтобы его там не нашли.
По умолчанию в каналах нет сквозного шифрования, но в будущем оно может быть предложено для каналов некоторых типов. Также вероятно появление монетизации каналов.
Сначала каналы появятся у пользователей из Сингапура и Колумбии, потом в ближайшие месяцы и в других странах. В будущем создать канал сможет любой желающий, пишет Androidauthority.