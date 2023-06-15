Для тех, у кого есть больше одного аккаунта в мессенджере WhatsApp, будет интересным очередное обновление. В бета-версии приложения на Android появилась поддержка нескольких аккаунтов на одном устройстве. Это напоминает возможность менять аккаунты в Instagram. Внизу приложения появляется всплывающее окно, где отображается список доступных учётных записей и возможность заводить новые.
реклама
Аккаунты хранятся локально на устройстве и в любой момент из них можно выйти. Разные аккаунты позволят разделить рабочую и персональную активность, чтобы не путаться между контактами. Среди других недавних новшеств мессенджеры можно назвать появление каналов, которые в будущем можно будет монетизировать. Также появится имена пользователей с возможностью поиска по ним вместо телефонных номеров.
Ранее в приложении для iOS и Android появилась возможность применять один аккаунт Whatsapp на четырёх мобильных устройствах. До этого можно было входить в аккаунт только с одного смартфона, планшета и компьютера.
Сроки появления поддержки нескольких аккаунтов на одном устройстве в финальном варианте программы не называются.