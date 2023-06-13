Число ежесуточных персональных сообщений может сократиться с 500 до 30

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Twitter в последнее время ограничивает функциональные возможности пользователей бесплатной версии сервиса. В ближайшее время появится очередное подобное ограничение. Речь идёт о лимите на количество сообщений в личной переписке, если вы не являетесь подписчиком тарифного плана Twitter Blue.

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Сейчас число таких сообщений составляет 500 в день, но скоро их количество может уменьшиться до 30. Желающие и дальше часто писать персональные сообщения должны будут приобрести подписку на Twitter Blue. Также они получат возможность отменять твиты, увеличенный размер твитов, возможность закреплять их наверху профиля и доступ к эксклюзивному контенту.

Представители сервиса пока не объявляли об этом новшестве, но оно может находиться на стадии тестирования и готовится к внедрению через несколько дней.

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Илон Маск недавно говорил, что одно из следующих обновлений может ограничить возможность персональной переписки. Писать сообщения можно будет только тем, кто подписан на вас. Писать любому пользователю смогут только обладатели подписки Twitter Blue и проверенные пользователи, пишет Gizmochina.