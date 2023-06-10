Впрочем, речь идёт только о верифицированных создателях контента.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявления владельца социальной сети Twitter Илона Маска (Elon Musk), данная платформа скоро начнёт выплачивать создателям контента вознаграждения за размещение рекламы в комментариях к их публикациям. На первом этапе на эти цели будет выделено $5 млн.

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Источник изображения: Reuters

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Это является одним из первых шагов по монетизации контента для его создателей на страницах Twitter после покупки социальной сети Илоном Маском в конце октября прошлого года. Рекламные доходы Twitter с тех пор сильно упали, рекламодатели не спешат сотрудничать с этой социальной сетью, а недавно из компании ушли руководители, отвечавшие за борьбу с появлением рекламы в контексте «токсичного» контента. При этом новым генеральным директором Twitter назначена Линда Яккарино (Linda Yaccarino), которая около двадцати лет проработала в медийном бизнесе и занималась рекламой. Стало быть, некоторые подвижки в этой сфере для Twitter могут быть связаны с её недавним назначением.