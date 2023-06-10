Недолго осталось ждать появления в продаже устройств очередного поколения Mac Studio и Mac Pro. Входящий в их состав процессор M2 Ultra протестировали в бенчмарке Geekbench и нашли рост одноядерной и многоядерной производительности по сравнению с процессором Apple M1 Ultra. Тестирование велось на предпоследней версии Geekbench 5.
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Рассматриваемый процессор имеет 24 вычислительных ядра и на 18% опережает своего предшественника. Также он ненамного превосходит 24-ядерный процессор Intel Core i9-13900K и 16-ядерный AMD Ryzen 9 7950X.
Техпроцесс по-прежнему 5 нм TSMC, но разработчикам удалось добиться прироста многоядерной производительности. Протестированный Mac Studio на новом процессоре обладает объёмом памяти 192 ГБ. Максимальная частота процессора достигает 3,68 ГГц, а у M1 Ultra лишь 3,22 ГГц, пишет wccftech.