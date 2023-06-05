На начавшейся в понедельник конференции разработчиков компания Apple сообщила, что обновляет свой самый мощный компьютер Mac Pro. Он получит процессор M2 Ultra, представленный здесь же. По внешнему виду компьютер не отличается от модели 2019 года.
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Другие компьютеры Apple уже перешли на собственные процессоры, Mac Pro стал последним. Ранее он работал на процессоре Intel Xeon W. Apple обещает скорость в три раза быстрее благодаря 24 ядрам центрального процессора и 76 ядрам графического процессора. Поддерживается объём оперативной памяти 192 ГБ и семь карт Afterburner. Компания обещает возможность одновременно воспроизводить 22 видеофайла 8K ProRes или принимать информацию от 24 каналов камеры 4K с возможностью кодировки в ProRes в реальном времени.
У компьютера есть семь слотов PCIe, восемь Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, два порта Ethernet 10 Гбит/с, три USB-A и два HDMI с возможностью выводить изображение с разрешением и частотой до 240 Гц. Есть и разъём для наушников.
Mac Pro стоит минимум $6999, максимальная цена названа не была. Это означает увеличение стоимости на $1000. Заказы уже принимают, продажи начнутся 13 июня, пишет Engadget.