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Статистика операционных систем за май показывает спад Windows 11
Statcounter представила ежемесячную статистику Windows
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Помимо браузеров, фирма Statcounter каждый месяц отслеживает показатели операционных систем на компьютерах. Несколько дней назад компания Microsoft сообщила, что на Windows работают более миллиарда компьютеров, но не назвала доли каждой версии. Этот недостаток устраняет Statcounter.

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Данные за май показывают, что на долю Windows 10 приходится 71,9%, её рост составил 0,54%. Windows 11 установлена на 22,95% компьютеров, потеряв 0,16%. Недавно было выпущено обновление Moment 3, которое может повлиять на будущий рост числа пользователей, как и анонсированные на конференции разработчиков функциональные возможности.

Совокупная доля Windows 10 и 11 составляет 94,85%. Windows 7 продолжает сходить со сцены после прекращения расширенной поддержки в нынешнем январе. Сейчас её доля 3,61%, спад за месяц составил 0,17%. Хотя Microsoft больше не поддерживает Windows 7, для неё выпускаются браузеры с регулярными патчами.

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На долю Windows 8.1 сейчас приходится 0,72% (-0,13%), а на Windows 8 лишь 0,37% (-0,06%). В строю ещё Windows XP, которую не поддерживают уже 10 лет. С ней работают 0,32% компьютеров с доступом в интернет, пишет Neowin.

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