Доля Microsoft Edge упала ниже 10%, Safari на подъёме

Начался новый месяц, а вместе с ним приходит новая статистика от фирмы Statcounter. В данном случае она говорит о положении дел на рынке браузеров для компьютеров и мобильных устройств.

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Браузер Google Chrome по-прежнему является лидером с большим отрывом. На компьютерах его доля составляет 66,2%, хотя за май он потерял 0,2%.

Единственный не являющийся платформенным браузер Apple Safari на компьютерах укрепил своё положение, как и месяцем ранее. Его показатели выросли с 11,89% до 12,79%, что увеличило отрыв от Microsoft Edge. Последний потерял 0,98% и его доля сейчас составляет 9,91%.

Также продолжает терять пользователей Firefox, показавший падение с 5,59% до 5,28%. Год назад его доля была 8%.

Opera занимает пятое место на компьютерах с долей 4,2% (+0,9%). Internet Explorer установлен только на 0,45% компьютеров.

Google Chrome — 66,02% (-0,2%).

Apple Safari — 12,79% (+0,9%).

Microsoft Edge — 9,91% (-0,98%).

Mozilla Firefox — 5,59% (-0,31%).

Opera - 4,02% (+0,9%).

Лидирует Google Chrome и на мобильных устройствах. На долю Google, Apple и Samsung приходится более 93% пользователей. При этом Chrome теряет пользователей, а Safari наращивает, пишет Neowin.

Google Chrome — 61,09% (-0,67%).

Apple Safari — 27,81% (+0,81%).

Internet Samsung - 4,97% (+0,14%).

Opera - 1,8% (-0,09%).

UC Browser — 1,54% (-0,17%).

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