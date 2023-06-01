Начался новый месяц, а вместе с ним приходит новая статистика от фирмы Statcounter. В данном случае она говорит о положении дел на рынке браузеров для компьютеров и мобильных устройств.
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Браузер Google Chrome по-прежнему является лидером с большим отрывом. На компьютерах его доля составляет 66,2%, хотя за май он потерял 0,2%.
Единственный не являющийся платформенным браузер Apple Safari на компьютерах укрепил своё положение, как и месяцем ранее. Его показатели выросли с 11,89% до 12,79%, что увеличило отрыв от Microsoft Edge. Последний потерял 0,98% и его доля сейчас составляет 9,91%.
Также продолжает терять пользователей Firefox, показавший падение с 5,59% до 5,28%. Год назад его доля была 8%.
Opera занимает пятое место на компьютерах с долей 4,2% (+0,9%). Internet Explorer установлен только на 0,45% компьютеров.
- Google Chrome — 66,02% (-0,2%).
- Apple Safari — 12,79% (+0,9%).
- Microsoft Edge — 9,91% (-0,98%).
- Mozilla Firefox — 5,59% (-0,31%).
- Opera - 4,02% (+0,9%).
Лидирует Google Chrome и на мобильных устройствах. На долю Google, Apple и Samsung приходится более 93% пользователей. При этом Chrome теряет пользователей, а Safari наращивает, пишет Neowin.
- Google Chrome — 61,09% (-0,67%).
- Apple Safari — 27,81% (+0,81%).
- Internet Samsung - 4,97% (+0,14%).
- Opera - 1,8% (-0,09%).
- UC Browser — 1,54% (-0,17%).