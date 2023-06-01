Пока они доступны в Dev Home (Preview)

Виджеты в системах Windows не пользуются особой любовью, но в ближайшем будущем они могут стать более полезными. Microsoft добавила несколько новых виджетов в приложении Microsoft Dev Home. Эта программа создана для внесения предложений по функциональности системы. Появившиеся здесь виджеты предназначаются для мониторинга процессора, оперативной памяти, видеокарты и сети. Функциональность этих виджетов напоминает возможность диспетчера задач.

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До сих пор виджеты были не слишком практичными. В 2020 году Microsoft начала предлагать панель новостей. Через год новостной контент перенесли в приложение «Новости и интересы» Windows 10, потом он оказался в виджетах в меню «Пуск» на Windows 11. В прошлом году Microsoft начала предлагать разработчикам заполнять новостную ленту Widgets и обещала давать больше контроля. Пока же пользователи получают большой участок экрана, с которым ничего нельзя сделать.

Для получения доступа к виджетам надо найти в магазине Microsoft Store приложение Dev Home (Preview). Оно занимает в системе около 400 МБ. После установки вы увидите в левом нижнем углу иконку «Виджеты», после чего следует нажать «+».

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Так можно добавлять сюда виджеты, которые будут размещаться наверху списка. Сведения не такие подробные, как в диспетчере задач, пишет PCWorld.