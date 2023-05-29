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Анонсирован смартфон Honor 90 Pro с экраном без мерцания
Также представлен обычный Honor 90
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Компания Honor в понедельник представила в Китае смартфоны Honor 90 и 90 Pro. Эти устройства приходят на смену прошлогодней линейке Honor 80, предлагая современные процессоры и камеру 200 Мп.

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Обе модели получили экран размером 6,7 дюйма с поддержкой частоты до 120 Гц и яркости до 1600 нит. Здесь есть ряд функций для сохранения зрения, вроде динамического затемнения и Circadian Night Display для защиты сна.

Модель Pro обладает частотой ШИМ 3840 Гц и сертификацией TUV Rheinland. Это означает, что мерцания экрана на нём не заметят люди даже самым чувствительным зрением. В этом плане он имеет преимущество над лучшими устройствами, такими как Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro. Международный стандарт IEEE Std1789-2015 утверждает, что если частота мерцания экрана выше 3125 Гц, оно не опасно для человеческого зрения. Сейчас в смартфонах распространены значения частоты ШИМ 2160 Гц, 1920 Гц и 1440 Гц.

Также экраны новых смартфонов обладают контрастностью 5.000.000:1, могут показывать 1,07 млрд цветов и поддерживают 10-битный цвет.

Honor 90 работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 1, тогда как более старшая модель получила прошлогодний флагман Snapdragon 8+ Gen 1. Поддерживается технология GPU Turbo X для обеспечения плавности игрового процесса даже в самых тяжёлых играх. Pro предлагает до 16 ГБ оперативной памяти и хранилище до 512 ГБ.

Основная камера на обеих моделях обладает разрешением 200 Мп с сенсором 1/1,4 дюйма. Поддерживается объединение 16 пикселей в 1, когда размер пикселя эквивалентен значению 2,24 мкм. Также на обеих моделях есть сверхширокоугольная камера 12 Мп и сенсор глубины 2 Мп. Старший аппарат дополнительно обладает телеобъективом 32 Мп.

Производитель обещает повышение качества в режиме портретной съёмки. Был улучшен эффект Боке, ставший более реалистичным. Ёмкость аккумулятора в обоих устройствах 5000 мАч. Поверх Android 13 установлена программная оболочка MagicOS 7.1.

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Пока аппараты предлагаются только китайским покупателям, но в будущем они появятся и в других странах. Пока Honor 90 стоит от 2499 юаней, Pro от 3299 юаней, пишет msn.com.

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#смартфоны #honor
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