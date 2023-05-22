Аппарат на прошлогоднем флагманском чипе с зарядкой 100 Вт

Принадлежавшая не так давно Huawei компания Honor через неделю представит два новых Android-смартфона. В ценовом диапазоне между средним и верхним появится аппарат Honor 90, а ещё дороже будет его разновидность Pro. Последний станет обладателем основной камеры с разрешением 200 Мп и флагманского процессора 2022 года. Также скоро ожидается появление модели Honor Play 40 по более низкой цене.

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В прошлом ноябре этот производитель представил три модели линейки Honor 80. В устройствах Honor 80 Pro, Honor 80 и 80 SE установлены процессоры Snapdragon 8+ Gen 1, Snapdragon 782G и MediaTek Dimensity 900 соответственно. Там тоже была основная камера с разрешением 200 Мп, хотя в реальности она выдавала не больше 160 Мп.

Теперь инсайдер Whylab пишет в китайской соцсети Weibo о новых смартфонах и прикладывает изображения Honor 90 и Honor 90 Pro. Версия Pro будет работать на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1, как и в недавно представленный Nothing (2). На этот раз разрешение действительно должно быть 200 Мп благодаря сенсору Samsung ISOCELL HP3. Экран с изгибами со всех сторон сохранит разрешение 2700 x 1224 пикселей.

На изображениях показаны серебряный, синий, зелёный и чёрный цветовые варианты устройств. Также на изображениях есть опция под названием «Защитный экран для глаз с затемнением с нулевым риском».

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В простой версии ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч при мощности зарядки 66 Вт, в более дорогой зарядка будет 100 Вт, пишет Nextpit.