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ASRock анонсировала мини-компьютеры DeskMeet и DeskSlim на Ryzen 7000 мощностью 65 Вт
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Компания ASRock собирается в скором времени начать продажи следующего поколения портативных компьютеров DeskMeet и DeskSlim на процессорах семейства AMD Ryzen 7000 с архитектурой Zen 4. Это будут чипы не Х мощностью до 65 Вт. Это означает, что максимальная предложенная модель будет Ryzen 9 7900 с 12 ядрами и 24 потоками.

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Компьютеры обладают четырьмя слотами оперативной памяти DDR5, суммарный объём может достигать 128 ГБ. Будут поддерживаться видеокарты с интерфейсом PCIe 4.0, максимальная длина которых может составлять 200 мм. DeskMeet обладает расширенными возможностями хранения данных, поскольку у него есть два слота M.2 PCIe SSD. Один из них поддерживает более современный стандарт PCIe 5.0.

Что касается DeskSlim, это тонкие устройства с максимальным объёмом 6,5 л. Эти компьютеры совместимы с материнскими платами DeskMeet, что обещает высокий уровень производительности.

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В третьем квартале будут представлены портативные компьютеры DeskMeet B760 и DeskMini B760. Новинки этого производителя можно будет увидеть на выставке Computex, пишет wccftech.

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#asrock #компьютеры
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