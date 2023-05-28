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Обновление BIOS ASRock Radeon RX 7900 XTX Aqua Extreme OC повышает частоту графического процессора
После применения этого обновления, уже доступного к загрузке, владельцы ощутят дальнейшее повышение производительности этого уже разогнанного (OC) продукта с жидкостным охлаждением.
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В сегодняшнем пресс-релизе ASRock сообщает, что обновление BIOS "предложит пользователям больше возможностей в играх". Ее специальная версия Radeon RX 7900 XTX с жидкостным охлаждением должна обеспечивать повышение производительности примерно на 13,5% в 3DMark Time Spy, согласно результатам собственного тестирования, по сравнению с эталонной моделью от AMD или других компаний ее партнеров.

До обновления тактовая частота ASRock Radeon RX 7900 XTX Aqua Extreme OC была 2680 МГц. После обновления BIOS пользователи получат частоту 2935 МГц, при этом прирост составляет 255 МГц.

По словам ASRock в тестировании обновления BIOS использовался последний драйвер AMD Radeon 23.5.1 (дата выпуска 2023/5/25). Более того, с последней версией BIOS рекомендуемые требования к блоку питания для системы с ASRock Radeon RX 7900 XTX Aqua Extreme OC выросли до отметки 1000-ватт с сертификацией 80 Plus Gold.

ASRock Radeon RX 7900 XTX Aqua 24GB OC - крутая видеокарта с высокой тактовой частотой, дизайном Super Alloy, 22 фазами питания, креплениями VRAM, стильным блоком жидкостного охлаждения с медным основанием и микроканальной конструкцией, а также освещением Polychrome Sync.

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ASRock советует перед обновлением BIOS сначала обновить драйвер Radeon до версии 23.5.1. Мы также рекомендуем подождать несколько дней и следить за форумами на предмет непредвиденных последствий (например, ошибок или проблем с охлаждением), которые могут быть вызваны комбинированными изменениями BIOS и драйверов. 

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#видеокарты #asrock radeon rx 7900 xtx aqua extreme oc
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