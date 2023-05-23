В рамках параллельного импорта завезли слишком много устройств

Казалось бы, если производитель официально прекращает завозить технику в страну, возникнет дефицит и рост цен. В случае с Apple и аппаратами iPhone случилось обратное. Испугавшись дефицита, магазины стали завозить в рамках параллельного импорта слишком много устройств, превысив спрос со стороны покупателей. В результате выбора по сравнению с 2022 годом меньше не стало, а избыток предложения привёл к падению стоимости. «Известия» пишут, что из-за затоваривания стоимость айфонов в крупных розничных магазинах сократилась на 6-10%.

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Такими сведениями поделился представитель одной из розничных сетей. Подтверждают это и сотрудники других компаний на этом рынке.

Доказательства можно найти в интернет-магазинах. re:Store на прошлой неделе снизил стоимость аппаратов iPhone на 1–5 тыс. рублей, в зависимости от объёма оперативной памяти и конкретной модели. На 5% (до 96 тыс. рублей) подешевел в этом магазине iPhone 14 256 ГБ с eSIM. Такое же падение цены произошло с iPhone 14 Pro 128 ГБ с двумя SIM-картами, стоимость которого в настоящее время составляет 110000 руб.

Представители магазина говорит, что аппараты Apple ежегодно дешевеют, когда приближается дата появления устройств нового поколения. Помимо iPhone, в настоящее время снижается стоимость MacBook, iPad и часов Apple Watch.

В МТС стоимость iPhone 14 128 ГБ сократилась на 13% и сейчас составляет 78500 руб. Версия с объёмом хранилища 256 ГБ стала дешевле на 7%. В «М.Видео – Эльдорадо» iPhone 14 Pro 256 ГБ стоит 126000 руб, потеряв 10% цены.

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При таких ценах, недоступных большинству потенциальных покупателей, вряд ли многие сильно обрадуются отсутствию дефицита и снижению стоимости на 10%. К тому же следует сначала посмотреть, насколько цены были завышены по сравнению с рекомендованной розничной стоимостью в других странах и сколько там эти аппараты стоят сейчас. Например, в магазине Amazon iPhone 14 Pro 256 ГБ стоит $1100, чтобы по нынешнему курсу составляет 88000 руб.