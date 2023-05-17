Устройство стоимостью около $550

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<b>3070 Gigabyte за 40</b> с началом в Регарде

<b>3070 Gigabyte за 40</b> с началом в Регарде

Компания Minisforum представила два портативных ПК на последнем поколении чипов AMD. Компьютеры под названием Venus UM780 и UM790 Pro работают на процессорах AMD Phoenix.

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UM790 Pro получил гибридный чип Ryzen 9 7940HS с 8 ядрами на архитектуре Zen4 и 16 потоками команд. Их частота может достигать 5,2 ГГц, работает процессор в диапазоне TDP от 35 до 54 Вт. Он оснащён последним поколением встроенной графики Radeon 780M на архитектуре RDNA3. Всего здесь 12 вычислительных блоков с частотой до 2,8 ГГц.

Используется система охлаждения Cold Wave 2.0 с жидким металлом и двумя вентиляторами. Дополнительный вентилятор применяется для охлаждения хранилища и оперативной памяти. Хранилище может состоять из двух накопителей M.2 2280 PCIe Gen4 в Raid 0, а оперативная память относится к типу DDR5. Здесь есть также два разъёма USB4 с Power Delivery, два выхода HDMI 2.1 и порт Ethernet 2,5 ГБ.

Стоимость устройства в Китае начинается от 3999 юаней, но неизвестно, какая конфигурация будет доступна по такой цене.

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Также будет представлен мини-компьютер на процессоре Ryzen 7 7840U, но сроки не называются, пишет Videocardz.