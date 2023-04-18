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Minisforum представляет мини-компьютеры на 13-м поколения процессоров Intel и AMD Ryzen 5
Любители компактных компьютеров получают ещё больший выбор
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Компания Minisforum представила две модели компактных компьютеров на процессорах Intel 13-го поколения и AMD Ryzen для разных рыночных сегментов. Модель NPB7 на чипах Intel впервые использует процессоры Raptor Lake, тогда как модель UM560XT основана на AMD Ryzen.

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Версия на Intel использует чипы до Intel Core i7-13700H с 14 ядрами, 20  потоками, объёмом кэш-памяти 24 МБ и частотой до 5 ГГц. Поддерживается оперативная память типа DDR5-5200. Имеется накопитель M.2 PCIe 4.0 SSD и слот для HDD 2,5 дюйма. Объём памяти достигает 64 ГБ, есть два разъёма LAN (Gigabit) Ethernet, поддержка стандартов связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Ещё доступны разъёмы HDMI и два USB4, что позволяет подключать четыре монитора одновременно.

Другая версия основана на процессоре Ryzen 5 5600H, который обладает 6 ядрами, 12 потоками команд, кэшем L3 16 МБ и частотой до 4,2 ГГц. Здесь применяется память DDR4, есть два   разъёма HDMI, USB Type-C, 2,5G Ethernet, два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A.

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Версия на чипе Intel стоит $489 без начинки и $609 за минимальную конфигурацию 16 Гб и 512 ГБ. Версия на процессоре AMD стоит $219 без начинки и $299 за 16 ГБ и 512 ГБ, пишет wccftech.

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#компьютеры #minisforum
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