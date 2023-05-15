Переход на более старую версию программы не устраняет проблему

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Некоторые обладатели смартфонов Google Pixel жалуются на перегрев и повышенный расход заряда батареи. В частности, один из владельцев Pixel 6 Pro сообщил, что проблемы у него начались 12 мая после установки обновления приложения Google. По его словам, он не трогал аппарат и пользовался входящим в комплект поставки зарядным устройством и кабелем.

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На форумах поддержки Google и Reddit об этом говорят многие владельцы смартфонов Pixel. Проблемы начались несколько дней назад. В системных настройках можно увидеть, что основной расход энергии приходится на приложение Google и Android System Intelligence. По словам одного из пользователей, не помог даже сброс настроек до заводских.

Техподдержка производителя пока не особо помогает. Откат на более старую версию приложения также не исправляет ситуацию. Есть предположение, что проблема находится на стороне серверов Google.

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Подобная ситуация возникает со смартфонами Pixel не впервые. В мае прошлого года обладателям Pixel 6 и 6 Pro пришло обновление, которое ухудшило тактильную обратную связь. Ещё годом ранее компания приостановила распространение обновления, которое приводило к сбросу телефонных звонков, пишет Engadget.