Устройство с металлической отделкой выступа камеры

В среду стартовала конференция разработчиков компании Google, и среди прочих продуктов там был представлен смартфон Pixel 7a. При цене $499 он стал на $50 дороже предшественника, но его усовершенствования могут стоить этого. Продажи уже начались.

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Выступ камеры получил глянцевую металлическую отделку, как в остальных аппаратах серии Pixel 7. Также появилась новая основная камера с разрешением 64 Мп против 12,2 Мп в Pixel 6a. Есть сверхширокоугольная камера 13 Мп с полем обзора 120°. Доступна съёмка видео 4K 60 кадров/с, как и на передней камере 13 Мп.

Поддерживается двукратный оптический зум, есть режимы съёмки Night Sight, Photo Unblur и Long Exposure. Длинная выдержка впервые появилась в аппаратах серии A.

Размер экрана равен 6,1 дюйма, меньше экранов прошлых аппаратов Pixel. Это панель OLED с частотой 90 Гц и адаптивной яркостью. Ряд программных возможностей призваны повысить качество изображения.

Устройство работает на процессоре Google Tensor G2. Его возможности пригодятся фотографам, чтобы улучшать качество снимков. Google утверждает, что это самые прочный смартфон в линейке A, поскольку корпус выполнен из переработанного алюминия, экран защищён стеклом Gorilla Glass, также есть защита от воды и пыли IP67.

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Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, хранилище 128 ГБ, ёмкость батареи 4385 мАч. Поддерживается зарядка мощностью 18 Вт и беспроводная 7,5 Вт, сообщает Engadget.