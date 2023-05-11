Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Google анонсировала планшет Pixel Tablet за $499
Док-станция для динамиков превращает его в аналог Nest Home Hub
рекомендации
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-45000р на iPhone 14 Pro - смотри цену

В среду началась конференция разработчиков Google I/O, и на ней компания анонсировала планшет Pixel Tablet. Это устройство с диагональю экрана 11 дюймов и процессором Tensor G2 по цене $499. Отличительной чертой планшета является входящая в комплект поставки док-станция с динамиком, которая превращает его в Nest Hub Max.

реклама

Вместо стилуса или клавиатуры, как у других производителей, Google предлагает использовать планшет как центр управления умным домом. Когда он подключен к док-станции, программное обеспечение даёт доступ к другим домашним устройствам. Планшетом можно пользоваться как цифровой фоторамкой, смотреть видео и слушать звук. Помимо внешнего динамика, у планшета есть четыре встроенного динамика.

Экран обладает соотношением сторон 16:10 и разрешением 2560 x 1600. Частота обновления не называется, но остальные показатели неплохие для этой ценовой категории. Объём оперативной памяти 8 ГБ, хранилище 128 ГБ и 256 ГБ.

Спереди есть камера для видеозвонков с разрешением 8 Мп, апертурой f/2.0 и фиксированным автофокусом. Поддерживается съёмка видео 1080p 30 кадров/с. Характеристики задней камеры не отличаются. Аккумулятора должно хватить на 12 часов трансляции видео.

Google предлагает также встроенную металлическую подставку, которая даёт возможность размещать планшет под разными углами. Производитель обещает 50 оптимизированных под планшет приложений с возможностью запускать их на разделённом экране. Google говорит о совместной работе с компаниями Spotify, Minecraft и Disney+ над оптимизацией их приложений.

рекомендации
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RX 7900XT подешевела на порядок
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Поставки устройства начнутся в июне в сером, белом и розовом цветовых вариантах, пишет Engadget.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#google #планшеты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Google и Samsung объединяются, для решения проблемы с оперативной памятью
Поставки планшетов в первом квартале упали на 18 % — это ниже допандемийного уровня
Google презентовала Pixel Fold — производительный и весьма тонкий складной смартфон за $1799
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин рассказал о состоянии дел на 9 мая
66
Noctua представила 8-канальный концентратор для вентиляторов NA-FH1 с улучшенной схемой и защитой
6
США готовы раскрыть "Железный купол" производства Израиля над небом Украины если последняя попросит
13
На одном из курильских островов во время парада проехали "Бастионы" с гиперзвуковыми ракетами
2
Немецкий репортёр показал фрагменты, частично похожие на части якобы сбитого "Кинжала" [Видео]
24
ADATA представила под брендом XPG модули и комплекты DDR4 SPECTRIX D35G с RGB подсветкой
2
Украинские солдаты вынуждены заряжать сломанные американские гаубицы M109L при помощи молотка
6
Украина получит старые Abrams M1A1 без брони и электроники, поскольку танк может попасть в руки РФ
5
В России насчитывается более 1 100 000 легковых автомобилей старше 35 лет
+
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ выходит в продажу 24 мая
4
Intel Core i9-13900KS на частоте 8298 МГц занял четвёртое место в модельном зачёте
+
В Германии раскритиковали Шольца после его слов о параде Победы в Москве
35
Два китайских производителя теперь контролируют более половины мирового рынка тяговых аккумуляторов
5
«СП»: Ученые со всего мира, в том числе из РФ, массово едут уже не в США, а в Китай
6
На Украине могут начать производить самый передовой танк Германии "Panther" в количестве 400 единиц
8
В ВВС Швеции из-за низких зарплат и пенсии только после 67 лет половина пилотов хотят уволиться
5
Блинкен: У Украины есть все необходимое для выхода на границы 24 февраля
1
DeepCool готовит к выходу процессорный кулер Assassin IV
4
Nintendo больше не питает иллюзий по поводу популярности консоли Switch
5
Neural Texture Compression - новая технология от Nvidia
8

Популярные статьи

ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2023 году – от бюджетных до флагманских
37
Бескомпромиссная геймерская сборка за 60 000р для любых игр в разрешении 1080р
11
Почему Артёмовск-Бахмут самая горячая точка в конфликте Украины с Россией
40
Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
13
Популярно о чёрных дырах: что это такое, интересные факты, самая большая чёрная дыра
19
Главные игры мая 2023 года
11
Как Фил Спенсер обманывает поклонников консоли Xbox
13
Во что поиграть в мае 2023 года
9
Вентиляторы XPG Hurricane 120 ARGB PWM: за стилем прячется душа
3
Операционная система macOS: скрытые функции, советы и рекомендации
11

Сейчас обсуждают

Андрей Рукавишников
11:39
В таком случае, никакого им Кракова, только Кракау. Нет Гданьска, только Данциг. Нет Щецина, только Штеттин. Нет Познани, только Посин. Нет Вроцлава, только Бреслау. Список можно продолжать и продолжа...
Поляки будут называть российский Калининград как Królewiec
FelsheR-BAN100811
11:39
Единственный проц у амд путний, за сколько себя помню. Жалко так просто списывать.)) Еще не все для коллекции купили.))
Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
vitosol
11:39
"Примечательно, что в 2010 году Государственная дума приняла заявление «О Катынской трагедии и её жертвах», в котором признала ликвидацию польских офицеров в Катыни по приказу Сталина, называя событие...
Поляки будут называть российский Калининград как Królewiec
Combowan
11:38
к ванге обратитесь там точнее будет +-50% цифры называть много ума не надо)
Рогозин заявил о необходимости проведения второй волны мобилизации
Китя.
11:38
Конечно DLSS не портит картинку особенно DLSS производительность.
Исправляем ошибки маркетологов AMD – действительно ли видеокарты NVIDIA дороже и медленнее
Noozie
11:38
У тебя прижим мозга черепной коробкой хороший. Без термопасты.
Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
Андрей Рукавишников
11:37
Слышишь, мне надо гравий перевозить, иди помоги
Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
Андрей Рукавишников
11:36
Слабенький проц, через год уже тыква
Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
Китя.
11:35
Товарищ ставь DLSS производительность. DLSS же картинку не портит :-))
Исправляем ошибки маркетологов AMD – действительно ли видеокарты NVIDIA дороже и медленнее
Рома Петров
11:34
Чисто по Русски "пиздаболы".
Немецкий репортёр показал фрагменты, частично похожие на части якобы сбитого "Кинжала" [Видео]
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем