Док-станция для динамиков превращает его в аналог Nest Home Hub

В среду началась конференция разработчиков Google I/O, и на ней компания анонсировала планшет Pixel Tablet. Это устройство с диагональю экрана 11 дюймов и процессором Tensor G2 по цене $499. Отличительной чертой планшета является входящая в комплект поставки док-станция с динамиком, которая превращает его в Nest Hub Max.

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Вместо стилуса или клавиатуры, как у других производителей, Google предлагает использовать планшет как центр управления умным домом. Когда он подключен к док-станции, программное обеспечение даёт доступ к другим домашним устройствам. Планшетом можно пользоваться как цифровой фоторамкой, смотреть видео и слушать звук. Помимо внешнего динамика, у планшета есть четыре встроенного динамика.

Экран обладает соотношением сторон 16:10 и разрешением 2560 x 1600. Частота обновления не называется, но остальные показатели неплохие для этой ценовой категории. Объём оперативной памяти 8 ГБ, хранилище 128 ГБ и 256 ГБ.

Спереди есть камера для видеозвонков с разрешением 8 Мп, апертурой f/2.0 и фиксированным автофокусом. Поддерживается съёмка видео 1080p 30 кадров/с. Характеристики задней камеры не отличаются. Аккумулятора должно хватить на 12 часов трансляции видео.

Google предлагает также встроенную металлическую подставку, которая даёт возможность размещать планшет под разными углами. Производитель обещает 50 оптимизированных под планшет приложений с возможностью запускать их на разделённом экране. Google говорит о совместной работе с компаниями Spotify, Minecraft и Disney+ над оптимизацией их приложений.

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Поставки устройства начнутся в июне в сером, белом и розовом цветовых вариантах, пишет Engadget.