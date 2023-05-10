Спрос пока остаётся низким и приходится снижать цены

Из-за непростого состояния экономики спрос на электронику продолжает снижаться, из-за чего приходится снижать и цены на неё. В том числе это относится к оперативной памяти и чипам флэш-памяти NAND. Предложение продолжает превышать спрос, поэтому память DDR4 и твердотельные накопители могут подешеветь, чтобы распродать складские запасы.

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В марте появилась статистика, согласно которой доходы рынка оперативной памяти в прошлом году оказались минимальными с 2008 года. Производители вроде SK Hynix, Micron, Nanya вынуждены были увольнять персонал для сокращения расходов. Samsung также не получает прибыли на этом рынке.

SK Hynix считает, что рынок памяти объём $160 млрд в год начнёт восстанавливаться во втором полугодии. Этому должно помочь восстановлении экономики Китая и распространение алгоритмов ИИ, для работы которых нужны аппаратные компоненты. Samsung тоже надеется на это, но пока сокращает объём производства, чтобы не пришлось снижать цены ещё больше.

Аналитики из фирмы TrendForce полагают, что к концу июня средняя стоимость оперативной памяти уменьшится на 13-18%, NAND на 8-13%. Наличие больших запасов DDR4 позволяет надеяться на дальнейшее снижение цен. Памяти DDR5 запасено не так много, так что и снижения стоимости в таком же масштабе ждать не стоит. В целом память для компьютеров может подешеветь на 15-20%. Память для мобильных устройств также должна стать дешевле на 13-18%, а чипы памяти UFS для хранения данных станут доступнее на 10-15%.

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Избыточное предложение корпоративных SSD может позволить им подешеветь в ближайшие месяцы на 15%. Это относится к потребительскому рынку SSD. В то же время, простора для снижения цен остаётся мало, и дальше производители твердотельных накопителей могут начать банкротиться, пишет Techspot.