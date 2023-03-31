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В этой статье я покажу основные факты про оперативную память новичкам, чтобы последние начали представлять ОЗУ, как не простую болванку (Купил и купил. Что это в душе не знаю, но работает и то нормально)

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Начнём с терминологии (которая пригодиться в будущем)

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Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) — техническое устройство, реализующее функции оперативной памяти. ОЗУ может изготавливаться как отдельный внешний модуль или располагаться на одном кристалле с процессором, например, в однокристальных ЭВМ или однокристальных микроконтроллерах.

Оперативная память (RAM - Random Access Memory) - это периферийное устройство, которое используется для временного хранения данных, к которым быстро нужно получить доступ во время работы компьютера. Вся информация, которую компьютер обрабатывает, находится в RAM, пока работает.



Оперативная память является ключевой составляющей быстродействия ПК. Многое зависит от ее параметров, таких как частота, тайминги и объем. Обычно на разных модулях оперативной памяти указывают такие данные как ёмкость (обычно выражается в Гб или МБ), частота работы (в МГц), тип памяти (DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5). Ёмкость рассчитывается информацией, которую оперативная память может хранить на всей своей поверхности.

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Также у оперативной памяти есть некоторые показатели, по которым уже и выстраивается ценовая политика (чем лучше, тем дороже)

Частота оперативной памяти показывает, как быстро память может получать данные из кеш-памяти ЦП (задаваясь в МГц). К примеру, если системная плата взаимодействует с оперативной памятью на частоте 2400 МГц, память может выполнять заявки со скоростью 19,2 Гбайт/с (2400 МГц * 64 бит * 2(2 канала) / 8 бит в байте).

фото DDR5 памяти G.Skill TRIDENT Z

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Довольно много материнских плат поддерживают высокую частоту оперативной памяти. На сегодняшний момент самым оптимальным вариантом является тип памяти DDR4, с частотой от 2900 МГц





Тайминги – это параметры, которые определяют, как быстро память может получать данные из других источников. В BIOS материнской платы можно изменить задержку данных между чипсетом и оперативной памятью. Эти задержки, которые измеряются в тактах, влияют на задержку обращения к памяти в различных областях и сегментах. По сути, чем меньше задержка, тем лучше производительность. Она измеряется в тактах.

Одним из самых сбалансированных таймингов на мой взгляд является 16-18-18-38 и меньше.





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Разгон оперативной памяти - процесс увеличения скорости работы оперативной памяти посредством изменения ее конфигурации. Часто это сопровождается увеличением напряжения питания оперативной памяти для обеспечения стабильности работы.



Вопрос лишь в том, зачем вам разгонять память. Если вы таким образом хотите ускорить сёрфинг в интернете, то вряд ли достигнете заметных результатов. А вот для повышения FPS в играх, ускорения обработки фото в Adobe Lightroom и видео в Adobe AfterEffects или Premiere разгон оправдан — можно «выжать» рост производительности на 15–20%.

Отметим также, что у процессоров AMD Ryzen частота оперативной памяти связана с частотой внутренней шины, которой соединяются два блока ядер. Поэтому для систем на базе AMD разгон напрямую влияет на производительность центрального процессора.

XMP и DOCP





это спецификация Intel и AMD, которая содержит набор параметров, которые можно использовать для настройки оперативной памяти. Это позволяет разблокировать дополнительные скорости и тайминги. Таким образом, можно получить более высокую производительность в сравнении с определенными "стандартными" настройками.

Настройки XMP и DOCP, которые уже определены и проверены производителями аппаратного обеспечения, можно загрузить через BIOS или специальные программы настройки посредством операционной системы ПК. Как правило, самый простой метод загрузки настроек — воспользоваться утилитой настройки, которая может предлагаться производителем материнской платы.



Конец: Важно понимать, что разгон и настройка оперативной памяти могут приводить к нежелательным последствиям, таким как чрезмерное нагревание, ошибки и сбои в работе. Поэтому важно производить их с осторожностью, помня о комфортной температуре и стабильности работы всех компонентов ПК. В общем, оперативная память – это важный параметр при настройке и подборе компьютерной конфигурации, который может серьезно повлиять на производительность ПК в целом.



