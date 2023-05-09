Он поступит в продажу в ближайшие недели

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Компания Samsung готовит очередной смартфон средней ценовой категории под названием Galaxy F54 5G. Его появление в консоли Google позволило узнать о процессоре Samsung Exynos 1380 и экране с разрешением FHD+.

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Теперь устройство обнаружили в бенчмарке Geekbench с модельным номером SM-E546B. Там также подтверждено использование вышеназванного процессора и 8 ГБ оперативной памяти. Известно также об использовании системы Android 13. В одноядерном тестировании результат составил 1008 баллов, в многоядерном 2816 баллов.

Аппарат должен получить экран AMOLED размером 6,7 дюйма с частотой 120 Гц. Этот экран защищён стеклом Gorilla Glass 5. Мощность зарядки составляет 25 Вт, есть сканер отпечатков сбоку, гибридный отсек SIM-карты, Wi-Fi 6.

Сзади ожидается основная камера с разрешения 108 Мп с оптической стабилизацией. Рядом будет сверхширокоугольная камера 8 Мп, ещё одна макро 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 32 Мп.

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Аппарат будет представлен, по крайней мере в Индии, уже в этом месяце по цене около $366, пишет Gizmochina.