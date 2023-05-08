Местные покупатели вряд ли сильно обрадуются этому

Всего один год компания Samsung выпускала свои флагманы исключительно на процессорах Snapdragon, но в будущем всё может стать по-прежнему. Неоднократно появлялась информация о том, что Samsung работает над мобильными процессорами Exynos 2400. Инсайдер Tech_Reve сообщает, что аппараты следующего года Galaxy S24 на этом процессоре будут предлагаться в Юго-Восточной Азии.

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В прежние годы процессоры Exynos всегда уступали аналогам Snapdragon в том или ином компоненте. Смартфоны на них продавались в ограниченном числе стран, в том числе в России. В этом году Samsung не подготовила чипы нового поколения и все Galaxy S23 работают на Snapdragon 8 Gen 2.

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Недавно Samsung и AMD продлили срок своего сотрудничества, плодом которого может стать более мощная графика в составе мобильных процессоров Samsung. Остаётся надеяться, что и в других аспектах чип нового поколения не подведёт, пишет wccftech.